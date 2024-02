Il Napoli perde Juan Jesus: ecco quale partita salterà il brasiliano

Un cartellino giallo, sventolato al minuto 85 dall’arbitro Doveri per un fallo sulla ripartenza del milanista Theo Hernandez, che costerà un turno di squalifica al difensore del Napoli Juan Jesus. Il calciatore brasiliano figurava infatti nella lista dei diffidati degli azzurri in vista del match di San Siro valido per la 24esima giornata di Serie A.



Per effetto della ammonizione arrivata a 5 minuti dalla conclusione della partita, Juan Jesus non potrà prendere alla sfida contro il Genoa delle 15 di sabato 17 febbraio, valevole per la giornata numero 25. Per la sua sostituzione Walter Mazzarri dovrebbe optare per la riproposizione da titolare del connazionale Natan, tornato a disposizione a distanza di due mesi dall’infortunio alla spalla contro la Roma del 23 dicembre scorso.