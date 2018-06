Dopo Fabian Ruiz, il Napoli potrebbe presto stringere per mettere le mani su un altro giocatore proveniente dal campionato spagnolo. Secondo quanto raccolto da calciomercato.com, trovano conferma i rumors delle ultime ore su un interesse sempre più forte per il terzino classe '92 dell'Atletico Madrid Sime Vrsaljko. Un pallino di vecchia data del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che ha portato avanti sottotraccia i contatti col suo procuratore Giuseppe Riso per provare a raggiungere un principio di intesa sia col croato che con i colchoneros.



VALZER DI TERZINI - Un'accelerata dovuta ai movimenti che riguardano Atletico e Napoli nel ruolo di esterno destro di difesa. Secondo l'Equipe, la formazione allenata da Diego Simeone viene considerata molto forte sul laterale classe '92 del Monaco e della nazionale francese Djibril Sidibé, pronto a giocarsi un posto da titolare col più esperto Juanfran, che ha rinnovato per un'altra stagione. A Napoli, invece, volge al termine l'avventura di Elseid Hysaj, sotto contratto fino a giugno 2021 ma giocatore con molto mercato in Premier e che piace anche al Bayern Monaco. Da qui la scelta di stringere in queste ore per Vrsaljko, che l'Atletico ha sempre valutato non meno di 25 milioni di euro.



LA CONCORRENZA - Al momento, la trattativa non può considerarsi così ben avviata, perchè l'ex giocatore del Sassuolo piace molto anche fuori dall'Italia, in particolar modo in Premier League, e per questo motivo sia l'entourage di Vrsaljko che la società spagnola preferiscono temporeggiare, con un Mondiale alle porte da giocare che porterà alla scelta definitiva.