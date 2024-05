Roma, prende quota José Fontes come nuovo ds: può essere affiancato da Burdisso

La Roma riparte da Daniele De Rossi. L'allenatore arrivato a sorpresa per sostituire Mourinho si è conquistato la fiducia della società che gli ha rinnovato il contratto, non c'è stato neanche bisogno di aspettare l'eventuale rinnovo automatico legato alla qualificazione alla Champions League.: con l'addio di Tiago Pinto i giallorossi sono senza direttore sportivo, e stanno sondando diversi profili per il futuro.- Il primo nome sulla lista della società è quello dicon i quali ha iniziato a lavorare nel 2022 prendendo il posto di Sartori: ha chiuso uno degli affari più importanti del club facendo incassare 70 milioni (più 10 di bonus) dalla cessione di Hojlund al Manchester United.e in estate con la Roma ha trattato l'arrivo di Matic. Anche lui, però, non è un obiettivo facile da raggiungere. Sempre dalla Francia emerge l'interesse per Florentche dal 2022 ricopre lo stesso ruolo nel Nizza e che avrebbe avuto anche un primo contatto coi Friedkin.

- Negli ultimi giorni però sta prendendo corpo la soluzione interna: i Friedkin stanno apprezzando il lavoro di. L'osservatore portoghese sta scalando posizioni nella scelta del prossimo ds giallorosso, non è escluso che possa essere affiancato da una figura più conosciuta all'esterno dell'ambiente giallorosso:, attuale direttore tecnico della Fiorentina che dovrebbe lasciare i viola a fine stagione; i due sono stati compagni di squadra nella Roma e Burdisso è la persona che ha portato De Rossi al Boca Juniors.

- Perde quota invece l'ipotesi Francois Modesto: l'attuale direttore tecnico del Monza ha lavorato con Chief Executive Officer & General Manager della Roma Lina Souloukou ai tempi dell'Olympiakos,. Chi invece sta scalando posizioni è Josè Fontes, che da osservatore può diventare il nuovo direttore sportivo della Roma.