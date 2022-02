IL TABELLINO

La fotocopia del match con l’Inter. Vantaggio e primo tempo di intelligenza ed autorevolezza e, poi, secondo a difendere un pareggio beccato su rigore.Al Napoli, forse, più che al Barcellona che non è quello d’una volta e si sapeva, ma che così mangiagol probabilmente non lo è stato mai.Diversi eppure per certi versi uguali, il Barça e il Napoli. Almeno nei principi: ricerca del possesso, rigore tattico, palleggio che guarda sempre avanti.Almeno così sembra, visto pure il passo lento col quale cominciano la gara. Gara che offre qualche novità. Xavi, infatti, dopo trenta e passa partite di fila fa respirare Busquets preferendogli Nico Fernandez in mezzo al campo, mentre tutta nuova è la prima linea uscita dal mercato di gennaio, con Aubameyang in campo per la prima volta dall’inizio. Chiara e ovvia l’intenzione: va bene la prudenza dal centrocampo in giù, ma è là davanti che il tre del devono pensare a dare certezze in coppa al Barcellona. Perché se è vero che l’Europa League il Barça abituato alla Champions la guarda con la puzza al naso, è vero pure che stavolta è l’unico trofeo al quale può puntare.Dall’altra parte, dalla parte azzurra, la sorpresa abita a sinistra. In basso. Fuori Mario Rui e scartato anche Ghoulam, Spalletti lucida infatti Jesus per frenare la corsa e la prepotenza fisica di Traoré. Per il resto Napoli è quello delle previsioni, compreso Osimhen, al quale il ginocchio malandato offre un’importante tregua. Scelte che raccontano bene l’intenzione azzurra di provare a fare risultato su quello che una volta era una trappola complicata da scansare, ma che oggi non fa più tantissima paura.Certo, correndo qualche rischio, ma pure questo era già nel conto. L’inizio, infatti, è tutto spagnolo. Complice, forse, i centrali azzurri - Rrahmani soprattutto – troppo preoccupati e presi dalle chiusure esterne, Pedri, poi Nico, infine Abaumeyang s’infilano pericolosamente in quel buco al centro e arrivano al tiro con troppa faciltià. Ma per fortuna del Napoli, Pedri spreca, Nico si fa parare il destro da Meret e il centravanti appena arrivato dall’Arsenal spara il destro a lato. Di poco, ma a lato. Il Napoli ringrazia e si riposiziona. Vero, Fabian ha più d’un problema serio nelle uscite e rischia; certo, Insigne si perde nei raddoppi e poco partecipa al ricamo, ma il Napoli è in agguato. E alla prima ripartenza seria Zielinski mette in moto Osimhen sulla distanza lunga e ci deve pensare ter Stegen a tenere vergine la porta. Napoli in crescita? Beh, in verità è Ferran Torres (28’) a mangiarsi un gol grande quanto tutto il campo, ma sul cambio di palla è il Napoli a farsi bello:Proprio così: Napoli in vantaggio e Nou Camp al completo (73.525 spettatori) che s’ammutolisce. E quel mutismo esalta l’urlo di gioia dei cinquemila e passa napoletani esaltati dal vantaggio.Napoli su e Barcellona giù. Che non è più il Barcellona d’una volta, ma che sulla targhetta della porta sempre quel nome ha. E poi, così come l’aveva studiata e preparata,Mezza partita se ne va così. L’altra metà comincia col Barcellona che prova a raddrizzare il risultato.Le due mezze ali. Diciannove anni il primo e venti l’altro, ma già talento e personalità da fare invidia. Il Napoli perde metri e spesso pure il pallone, ma è il prezzo che deve pagare, forse, al gran correre sino a quel momento. Comunque sia, sì avvicina troppo a Meret, il Barcellona. E dagli e ridagli, su un cross da destra di Traoré, Juan Jesus sfiora il pallone con l’indice e il medio della mano mancina. Non vede niente l’arbitro pure perché forse c’è poco da vedere, ma per il signori del Var non è così.E sulla scia del pari ritrovato, Xavi ora prova pure a vincerla la gara: fuori Nico, Traoré e De Jong e dentro il diciassettenne Gavi, il fischiatissimo Dembele e il vecchio Busquets. Dovrebbe guadagnarne in freschezza e velocità, il Barcellona, ma in verità non si vede tanto. Però Spalletti è preoccupato. E replica con Ounas al posto di Insigne nella speranza di qualche invenzione o feroce ripartenza. Anche se ora è in mezzo al campo che il Napoli ha qualche sofferenza, visto che proprio là il Barca ha portato forze fresche. Chiaro, la partita si trasferisce anche in panchina. Mosse e contromosse. E tra l’80’ e l’81’ Mertens per Osimhen, Marcuit per Anguissa infortunato, Mario Rui per Elmas e, soprattutto, Demme per Zielinski da una parte e Dest per Minguez dall’altra. Chiaro: il Napoli si copre con un cinque-quattro-uno per portare il pari a casa puntando negli ultimi minuti su difesa e contropiede, mentre: 29' Zielinski (N); 58' Ferran Torres (B, rig.).Ter Stegen; Piqué, Adama Traore (64' Dembele), Nico (64' Gavi), Pedri, Jordi Alba, Ferran Torres, F. De Jong (64' Busquets), O. Mingueza (81' Dest), Eric, Aubameyang (85' L. De Jong). A disposizione: Neto, Tenas; Braithwaite, de Jong, Puig. All.: Xavi.Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Anguissa (84' Malcuit), Ruiz, Elmas (84' Rui), Zielinski (79' Demme), Insigne (71' Ounas), Osimhen (79' Mertens). A disposizione: Ospina, Idasiak; Ghoulam, Petagna, Zanoli. All.: Spalletti.Kovacs.Ammoniti 38' Anguissa (N); 70' Ruiz (N); 90' Meret (N).