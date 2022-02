L'ex allenatore dell'Udinese Julio Velazquez ha lanciato un messaggio a Fabiàn Ruiz, suo ex giocatore ai tempi del Betis Siviglia: "Quando c'ero io giocava nella squadra B ma si vedeva già che aveva qualità, per me può crescere ancora e giocare in ogni top club - ha detto il tecnico a Tuttosport - Barcellona o Real Madrid? E' già in una delle migliori società a livello mondiale come il Napoli, non è facile imporsi in Italia come sta facendo lui".