Il Mondiale che vale come una conferma: Jakub Kiwior é un difensore pronto per palcoscenici importanti. Lo ha dimostrato al mondo intero con prestazioni solide e di personalità al netto delle normali difficoltà quando si devono affrontare gli attaccanti più forti al mondo. Il gioellino polacco dello Spezia piace a tanti in Premier League ma anche alle big del nostro campionato.Ecco perché ora il Napoli ha un’autostrada da percorrere con il piede sull’acceleratore: Giuntoli proverà a prendere il classe 00’ già a gennaio per anticipare la concorrenza.Ora per Jakub servono 20 milioni, bonus compresi. Il Napoli fa sul serio, Kiwior può essere il regalo a Spalletti per lo scudetto.