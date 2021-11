La partita è dello Spartak Mosca contro il Napoli può essere fatale per Rui Vitoria, che comprometterebbe il cammino in Europa League. In caso di sconfitta, come riporta Sport Express, la dirigenza russa potrebbe esonerare il tecnico portoghese. A questa situazione si è arrivati non per il percorso in Europa ma per gli scarsi risultati in campionato dove lo Spartak attualmente è decimo con 19 punti in 15 partite.