grazie alla ritrovata, anche se separata, Lu-La. E pazienza se tra il gol dell’1-0 su rigore di, che aveva segnato soltanto all’esordio a, e l’ultimo del 3-1 di Lautaro che lo rileva a metà ripresa, ce n’è uno che non porta la loro firma, perché quello delè altrettanto importante visto che riporta i nerazzurri in vantaggio dopo il momentaneo pareggio di Lovric allo scadere del primo tempo.ma non rispecchia la sofferenza con cui la squadra di Inzaghi si è aggiudicata i tre punti.Partita nel migliore dei modi, malgrado l’abbondante turnover in vista della sfida con il Porto, l’Inter si illude di vincere facilmente, dopo il rigore ripetuto da Lukaku che era riuscito a farsi parare il primo tiro, e invece subisce il pareggio dell’Udinese al primo vero tentativo.Non è quindi il caso di prendersela con Handanovic, tornato dopo quattro mesi con i gradi di capitano, né tantomeno con il trio difensivo tutto italiano composto da, perché davanti a loro la squadra manca di equilibrio per la presenza di tanti assaltatori, primo tra tutti Barella e l’assenza di un vero incontrista, visto cherilanciato al posto di, è un regista più portato a impostare che a difendere.E così tanta superiorità tecnica, di fronte a un’Udinese che spesso si difende con dieci uomini nella propria metà campo, se non addirittura nella propria area di rigore, non basta, perché l’Inter è pericolosissima quando attacca con Dumfries e Dimarco sulle fasce,Stavolta, però, malgrado tanti errori in fase conclusiva, per troppa frenesia o per la bravura di Silvestri che para tutto o quasi, la bilancia pende dalla parte dell’Inter che trova il gol del raddoppio quando Dimarco dalla sinistra crossa al centro per, bravisismo a deviare al volo il gol del 2-1.E grazie al gol di Lautaro, che poco prima ne aveva sbagliati un altro, può chiudere senza altri affanni.In attesa di affrontare ilche misurerà le ambizioni europee dell’Inter.