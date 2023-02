L'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato a Sky Sport nel prepartita della sfida contro l'Udinese.



CHAMPIONS? NO PRIMA LA SERIE A - "La squadra è composta da uno staff tecnico e da calciatori che sono professionisti. Sanno che ogni impegno va onorato fino in fondo e presenta difficoltà".



HANDANOVIC - "Nessun motivo particolare, giusto che l'allenatore usi i due portieri a suo piacimento. L'importante è che la porta sia protetta".



CORSA LUNGA - "Importante perché vogliamo dare continuità al nostro ruolino di marcia, incasellando tre punti. Poi ci sono ancora tante partite a disposizione".



CALHANOGLU - "Lo meritano in tanti, poi ci sono le valutazioni della società. Stiamo lavorando, Ausilio sta approcciando gli agenti dei calciatori, proseguiremo su questa strada".