Con il passare dei giorni cresce la voglia da parte della squadra del Napoli e del tecnico Carlo Ancelotti avere la possibilità di spiegare - e magari la possibilità di scusarsi - per la situazione che si è creata in casa azzurra. Come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli vuole rompere il silenzio ma la mossa decisiva tocca chiaramente a De Laurentiis. Chissà che questa decisione non arrivi prima della partita contro il Milan, dopo la sosta Nazionali, per cercare di ricomporre il gruppo e portare serenità a tifosi e squadra.