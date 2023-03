. E’ indiscusso mattatore della Serie A, vincerà lo scudetto con larghissimo margine di vantaggio (Inter e Milan, i questo fine settimana, al massimo possono arrivare a meno 15), farà una Champions League da leccarsi i baffi (per me, l’ho detto e ripetuto, almeno da semifinale), ma, o perchè in squadra c’è il miglior marcatore del campionato (Osimhen) affiancato dal miglior asistman del torneo (Kvaratskhelia). Va tutto benissimo sotto il cielo del Maradona anche se nulla è garantito., concedersi qualche errore di troppo nei passaggi (di solito assolutamente precisi), perdere le misure e anche un po’ di determinazione, perché ladi Maurizio Sarri, il grande e ancora amatissimo ex, arrivasse ad infliggere la, la seconda in un campionato che ha, alla fine, sempre lo stesso padrone.La tentazione di scrivere che non è successo niente è forte, ma non sarebbe giusto. Primo, perché una sconfitta mette in circolo sempre tossine difficili da espellere. Secondo, perché. Ovviamente l, ma per esempio, gli impegni divanno letti cone una ritrovata applicazione. Se guardiamo alle occasioni (una traversa di Osimhen servito da Kvaratskhelia e un miracoloso salvataggio di Provedel tutto nella stessa azione), il Napoli avrebbe potuto pareggiare. Se prendiamo in esame l’approccio e lo sviluppo del secondo tempo, almeno fino al gol vincente di(67’), la squadra di Spalletti avrebbe potuto anche andare in vantaggio. Tuttavia, nella valutazione complessiva, va messo un, più un finale velleitario (dal 4-2-4 ad uno sbilanciatissimo 3-4-3, almeno per le caratteristiche dei centrocampisti), confuso e arruffone. Mettiamola così: poteva andare meglio, perchéDetto questo,: poteva essere già in vantaggio dopo appena cinque minuti senon avesse salvato, di testa, sulla linea una deviazione aerea di Vecino (sempre lui) su punizione-cross di Luis Alberto. E poi, strategicamente parlando,davanti alla difesa e l’incessante attività di Milinkovic-Savic e Luis Alberto, oltre che di Felipe Anderson e Zaccagni. Non c’è stato pallone, giocato dal Napoli, che non abbia trovatoo opposizione da parte delle mezze ali o degli esterni. Non c’è stata mai la rinuncia al pressing o alla pressione. La Lazio è sempre stata corta e stretta con tanti metri dietro la linea difensiva, a dimostrazione che sia il coraggio, sia la voglia di attaccare hanno guidato quasi sempre i biancocelesti. Dico quasi perchè,. E’ cambiata la grammatica della partita, ma gli uomini di Spalletti, una ragione per credere compiutamente in essi. Forse, se non avessero subìto il gol, con relativo contraccolpo, il vantaggio sarebbe arrivato. Eppure,Per esempio negli sviluppi da angolo (sui quali, comunque, ha segnato più di tutti). Per esempio quando cerca sbocchi a destra (Lozano ha fatto poco). Per esempio nella ricerca di Osimhen addirittura con il lancio lungo (horribile visu).Purtroppo il calcio è un gioco particolare. Potrei scrivere che il Napoli ha giocato meno bene del solito, ma è pur vero che,. Cosa deve ritrovare? Lo stato di grazia collettivo che sa spingere molte squadre al di là di ogni contingenza (il palo, la gamba, la mischia). E questo - giova ripeterlo - non per uno scudetto già appuntato sul petto, ma per una. Sempre pensando positivo. E cioé di arrivare alla finale.