Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta del Maradona contro la Lazio: "Abbiamo palleggiato in maniera più sporca di sempre e forzato le uscite laterali, dove loro ci lasciavano linee di gioco. C'era la possibilità di andare anche in mezzo, ma siamo stati poco pazienti".



LAZIO BASSA - "Me l'aspettavo così, la Lazio ha il suo modo di giocare e spesso ripiega, è molto compatta ed è un blocco di squadra sempre. Quando siamo andati oltre la metà campo a giocare c'era possibilità di andare oltre la loro linea difensiva. Abbiamo scelto in maniera peggiore di sempre, ma è una cosa che ci può stare: ho visto molta disponibilità da parte dei calciatori, ho visto applicazione e ho visto voglia. Sono le cose fondamentali, non ho visto presunzione nell'atteggiamento: la Lazio s'è difesa bene ed è stata fortunata nell'episodio della parata dell'episodio e della traversa. Noi un po' ingenui sul gol di Vecino, diventa pericoloso fare una respinta così al limite. Complimenti a Vecino, gli si dice bravo".



SCONFITTA - "Tradito da ex giocatore? Ognuno deve fare il meglio che può. Il rapporto recente non intacca la voglia di portare a casa punti".



ATTEGGIAMENTO - "Per il dispiacere visto rientrando negli spogliatoi e l'atteggiamento in campo, è una partita storta e si va a riprendere il lavoro in modo corretto".