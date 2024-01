Il Napoli sfida il Milan per Buongiorno: ecco l'offerta di De Laurentiis

Francesco Guerrieri

L'uomo del momento del calcio italiano ha una nuova pretendente. Tutte vogliono Alessandro Buongiorno e il Napoli si aggiunge alla lista che comprende Milan e Bayern Monaco che già si sono interessate al centrale del Torino. I difensori di livello sul mercato scarseggiano e il giocatore della Nazionale sta convincendo tutti, anche Spalletti che gli ha consegnato le chiavi della difesa azzurra.



NON SOLO MILAN - Un altro azzurro potrebbe essere nel destino di Buongiorno. Il Napoli ha infatti offerto 25 milioni più il cartellino di Ostigard per lui. La palla passa ora al club granata e al giocatore: entrambi però, da quanto appreso da calciomercato.com, non sarebbero convinti della destinazione. Il difensore già in estate aveva rifiutato il trasferimento ultimato all'Atalanta ma nelle ultime ore avrebbe aperto al Milan. I rossoneri vorrebbero inserire Colombo nella trattativa per abbassare la valutazione del Toro. Per prenderlo servono infatti 35 milioni di euro ma soprattutto il club di Cairo non ha certo fretta di cederlo a gennaio. Il Milan - e ora il Napoli - ci provano ma l'affare potrebbe essere rimandato a giugno.



NAPOLI - Gli azzurri sono alla ricerca di un sostituto di Kim, partito in estate con direzione Bayern Monaco. L'arrivo di Natan non ha risolto i problemi del reparto e quindi De Laurentiis sta scandagliando il mercato per un centrale d'affidamento. Persa la corsa con il Tottenham per Dragusin, ora si tenta l'inserimento per Buongiorno. Restano comunque valide le alternative rappresentate da Perez e Theate.