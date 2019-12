Il Napoli risponde all'Inter: ieri, infatti, il presidente del Verona Maurizio Setti aveva fatto visita ai nerazzurri nella nuova sede di Porta Nuova. In giornata, invece, è il Napoli ad incontrare la dirigenza gialloblù. Il ds partenopeo Giuntoli e il collega scaligero D'Amico sono tornati a parlare, con un nome in cima alla lista nei vari dialoghi.



DOMANDA-OFFERTA - L'obiettivo del Napoli, infatti, è Sofyan Amrabat, centrocampista che ha ben impressionato in quest'avvio di campionato. Il margine tra domanda e offerta è ancora ampio: De Laurentiis, infatti, è disposto a mettere sul piatto 13-14 milioni, mentre la richiesta dei veneti resta di 17-18 milioni. Lo rivela Sky.