Tanguy Ndombele è uno dei centrocampisti più osservati dell'intera Ligue 1. Il centrocampista francese di origini congolesi classe 1996 si sta mettendo in mostra con la maglia del Lione e tantissimi club italiani e non stanno pensando a strapparlo all'OL a fine stagione. La Juventus grazie al lavoro del ds Fabio Paratici che personalmente lo ha visionato più volte ha avviato già diversi sondaggi per lui, ma fra le concorrenti sta prendendo sempre più corpo il Napoli che dall'arrivo di Carlo Ancelotti in panchina ha guadagnato tanta popolarità anche all'estero.



PARLA L'AGENTE - E per fare chiarezza sul futuro di Ndombele è intervenuto a Calcio Napoli 24 il suo agente Duro Ivanisevic confermando la possibilità di approdare al Napoli: "In passato non ci sono stati interessamenti del Napoli, dopo l’Amiens c’era forte il Lione su di lui e la trattativa si è chiusa, ma in futuro non si può sapere, perché no? Il Napoli è un grande club e ora con Carlo Ancelotti ancora di più, è uno dei migliori tecnici e con lui potrebbe migliorare ancora di più".

"E’ in un grande momento di forma, sta sfornando tantissime prestazioni di livello. E’ il classico centrocampista box to box capace di fare la differenza sia in fase offensiva che difensiva. Difficile che il Lione possa arrivare fino in fondo in Champions League, ci sono tante squadre molto attrezzate"."Una sua valutazione? Bisognerebbe chiedere al Lione,La Serie A è un campionato che potrebbe fare a caso di Ndombele, a gennaio non si muove, in futuro si valuterà”.