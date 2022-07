. Dopo il successo per 10-0 contro l'Anaune Val di Non è arrivato anche il4-1 per la squadra di Luciano Spalletti che è partita subito bene trovando il vantaggio grazie a, che combina alla grande con Osimhen e calcia al volo entrando subito in area. Raddoppio alla mezz'ora diche si inserisce bene e insacca sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ad inizio secondo tempo accorcia le distanze il Perugia: Zanoli chiude male su un cross regalando palla ache è bravo a calciare di prima con opportunismo. Il Napoli allontana nuovamente gli avversari portando il risultato sul 3-1 grazie alla rete die poi chiude i giochi quasi allo scadere conche realizza un rigore procurato da lui stesso. Nei minuti finali è subentrato anche. I tifosi del Napoli non hanno dimenticato quanto accaduto in passato, dato che il difensore nel 2011, in occasione di Roma-Napoli, sputò verso Lavezzi.. Ultimi due giorni di ritiro a Dimaro, prima di iniziare quello di Castel di Sangro dal 23 luglio al 6 agosto.: 5' p.t. Kvaratskhelia (N), 35' p.t. Anguissa (N), 3' s.t. Melchiorri (P), 8' s.t. Politano (N), 46' s.t. Petagna (r) (N).: 5' p.t. Osimhen (N).(1° tempo): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz, Lozano, Kvaratskhelia, Osimhen. A disp. Contini, Marfella, Costanzo, Demme, Elmas, Politano, Zerbin, Zedadka, Ounas, Petagna, Zanoli, Gaetano, Ambrosino, Folorunsho. All. Spalletti.(2° tempo): Contini, Zanoli, Di Lorenzo, Juan Jesus (33′ st Costanzo), Mario Rui (33′ st Zerbin), Elmas, Demme, Zielinski, Politano, Ounas, Petagna. All. Spalletti.: Gori, Iannoni (33′ st Giunti), Vulikic (22′ st Baldi), Onishchenko (13′ st Ghion), Melchiorri (33′ st Lunghi), Angori (13′ st Righetti), Curado (33′ st Rosi), Casasola (42′ st Cicioni), Kouan (42′ st Lo Giudice), Dembelè (17′ st Vano), Sgarbi (43′ st Sulejmani). A disp. Bulgarelli, Moro, Di Chiara. All. Castori.: Maggioni di Lecco (Rossi di Biella – Mokhtar di Lecco).: Onishchenko, Vulikic, Rrahmani