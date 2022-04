dopo il clamoroso ko sul campo dell'Empoli, con la squadra diavanti di due reti e capace di farsi rimontare nel finale, nello spazio di appena 7 minuti. Una sconfitta che ha portato la società e il presidente- furibondo e timoroso di perdere il piazzamento Champions nelle ultime 4 giornate di campionato - adUna decisione accolta malissimo dallo spogliatoio (un episodio che ricorda tanto quello che portò al famoso ammutinamento del novembre 2019) e sulla quale l'allenatore avrebbe comunque mediato - una volta respinti i tentativi dei "senatori" di opporsi - portandolo da ieri a martedì.imposta al gruppo azzurro.- "I turni di lavoro resteranno gli stessi con una grande attenzione per le singole componenti individuali e per il gruppo.", recita la nota pubblicata sul sito ufficiale del Napoli. Rischia così di naufragare anche il tentativo di Spalletti di far sbollire tutte le tensioni emerse nelle ultime 24 ore e di alleggerire, che secondo Il Corriere dello SportIl tracollo interno contro la Fiorentina di due settimane fa è stato il punto di non ritorno nella corsa scudetto, definitivamente compromessa col pari subito in extremis dalla Roma nel turno precedente e con l'incredibile debacle di Empoli.e in primis col suo presidente, come aveva fatto intendere lo stesso Spalletti con una battuta sui borbottii del patron dopo l'1-1 con la Roma in merito alla gestione delle sostituzioni durante le ultime partite. Si va tutti in ritiro dunque, fino a nuovo ordine, ma nel frattempoe Spalletti non si sente più così certo di restare alla guida della squadra pure nella prossima stagione.Più defilata la candidatura di Roberto De Zerbi, legato allo Shakhtar Donetsk ma ovviamente in attesa di comprendere fino a quando il conflitto in Ucraina bloccherà la regolare attività sportiva nel Paese.