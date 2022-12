Il Napoli vuole chiudere al più presto per Bartosz Bereszynski. Il polacco, considerato l'ideale vice Di Lorenzo, è un obiettivo di Giuntoli per gennaio: l'intenzione del ds è quella di prelevarlo in prestito. Il club partenopeo, rivela 'Il Mattino' sta spingendo per giungere al traguardo: nella trattativa dovrebbe finire pure Zanoli, quest'ultimo però diretto a Genova.