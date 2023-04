IL TABELLINO

in tutta la stagione. Ha giocato con un fardello di 4 gol sulla schiena, quelli presi al Maradona dal Milan, e questa può essere una prima spiegazione sulla sua pallida prestazione. Poi, così come era successo a Simeone contro i campioni d’Italia,. Non solo, alla vigilia del derby italiano in Europa, Spalletti (con l’aiuto dei medici) dovrà risolvere il problema del centravanti. A Lecce si è fermato anche Simeone (dolore muscolare alla coscia destra) mentre sono tutte da verificare le condizioni di Osimhen. Alla fine possono consolare i 3 punti (altri due in più dell’Inter...) e un dato: per la prima volta nella sua storia il Napoli ha vinto in 7 trasferte di fila in un singolo campionato di Serie A., non giocava con la solita qualità. Ha commesso così tanti erroritecnici da rendere agevole il recupero palla del Lecce. Hanno sbagliato spesso Rrahmani e Anguissa e ha sbagliato qualche passaggio perfinoLobotka, controllato da Hjulmand, così come Kvaratskhelia è riuscito una sola volta a saltare Gendrey sulla sua fascia. Tutto questo dà un’idea sul momento di scarso splendore degli azzurri.La prima occasione della partita era di marcaleccese, un mezzo pallonetto di Maleh deviato con qualche difficoltà daMeret in angolo. Nel primo quarto d’ora, le uniche conclusioni sono statedel Lecce., lo sviluppodi un calcio piazzato, ventiduesima rete della serie, nessun’altra squadraha fatto altrettanto nella grande Europa (Olympique Marsiglia 21 eBrentford 20).: se manca Osimhen,anche i difensori devono arrangiarsi., mentre nei primi cinquecampionati europei sono solo 4 i difensori con almeno 2 gol in campionatoe in Champions:Ma se psicologicamente non era una partita facile per il Napoli, figuriamoci per il Lecce che arrivava da cinque sconfitte di filasenza aver segnato un solo gol e che aveva visto poco prima la Salernitanaportare a due i punti di vantaggio in classifica. Era una partita difficilissima per i pugliesi, nonostante il Napoli in versione ridotta. Il carattere e il coraggio però non mancavano ai padroni di casa e l’hanno dimostrato anche a inizio ripresa con l’occasione di Oudin e poco dopo conPrimo gol leccese dopo 516 minuti.La palla del portoghese è stataed è entrata in rete dove, tanto per cambiare, era comunque pronto Di Lorenzo a ricacciarla in rete, vedi mai... Per Gallo era la seconda autorete dopo quella di Firenze. Il Napoli non è migliorato nemmeno con i cambi di Simeone e Ndombelé, che si è fatto contagiare dagli errori tecnici di tutta la squadra e, per recuperare una palla da lui persa, ha preso subito il giallo. Si è infortunato Simeone, è entrato Politano e Kvaratskhelia ha chiuso da centravanti, con Elmas ala sinistra e Politano ala destra.Marcatori: 18’p.t. Di Lorenzo (N), 7’ s.t. Di Francesco (L), 20’s.t. Gallo aut. (L)Assist: 18’p.t. Kim (N)Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez (26’s.t. Helgason), Hjulmand, Maleh (35’s.t. Askildsen); Oudin (35’s.t. Strefezza), Ceesay (35’s.t. Persson), Di Francesco (43’s.t. Banda). All. BaroniNapoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (45'+4's.t. Olivera); Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano (21’s.t. Ndombele), Raspadori (21’s.t. Simeone) (37’s.t. Politano), Kvaratskhelia (45'+4' s.t. Zerbin). All. SpallettiArbitro: Manganiello di PineroloAmmoniti: 17’s.t. Gendrey (L), 27’s.t. Ndombele (N), 41’s.t. Umtiti (L)