poco da fare sul gol, grande parata su Lozano ma sbaglia sia tecnicamente che in comunicazione con Galloprova qualche scorribanda non concretizzata, fa il suo nel contenere Kvaratskhelia: intervento provvidenziale su Lozano, sua la sponda nell’azione del secondo golcontiene Raspadori e risponde presente quando chiamato in causasovrapposizioni importanti macchiate dall’errore che porta l’autogolsembra funzionare la sua aggressività con il pressing alto ma sbaglia molto tecnicamente(26’s.t.: porta più freschezza e dinamismo ma nulla di rilevante)si perde Di Lorenzo sul gol, si riscatta con un gran secondo tempo: crea la prima occasione pericolosa ed è tra i più vivaci(35’s.t.si muove tanto ma pecca in concretezza(35’s.t.la squadra si alza e lo supporta, lui si sbatte e prova a fare il possibile sfiorando anche un colpo di testa che poteva andare in porta, ci va vicinissimo poi con la traversa che porta al secondo gol(35’s.t.parte attiva nella vivacità sulla corsia sinistra premiata dal gol dopo cinque match e mezzo di astinenza dei giallorossi(43’s.t.prestazione sicuramente diversa e più propositiva che merita una sufficienza di incoraggiamento e per il ritorno al gol contro un avversario molto più quotato. Si rivede il pressing alto e un numero maggiore di giocatori ad attaccare l’area.