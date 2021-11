Di giocatori giovani e così completi come lui non se ne vedono molti in Italia, assicura chi lo conosce bene.. Storia particolare la sua, che a 17 anni ha lasciato la scuola e si è rimboccato le maniche per portare i soldi a casa dopo che il padre era rimasto disoccupato. QUI la sua storia).- Fabio Grosso ha puntato fin da subito sul classe '98 che alla prima stagione in Serie B si è già conquistato un posto da titolare:. Gli sono bastate 11 presenze - tra campionato e Coppa Italia - e un gol per finire nel database di alcuni club di Serie A.- Su tutti. Occhio alla concorrenza però, perché Gatti piace anche all'estero e sullo sfondo ci sono Juventus e Atalanta. Il Frosinone è consapevole di avere tra le mani un talento pronto a esplodere, sa che a fine stagione potrebbe privarsene ma non vorrebbe farlo nel mercato di gennaio., ma non è escluso che possa aumentare alla fine del campionato, quando Gatti, in prospettiva, potrebbe arrivare a 20/25 partite giocate.- Non tutto, ma molto dipenderà anche dai cartellini. Ecco, se c'è un aspetto nel quale migliorare è quello: cinque gialli in undici gare, quasi uno ogni due partite.. Maglia gialloblù e fari azzurri puntati su di lui: il Napoli studia Gatti, l'ultimo gioiello della Serie B.