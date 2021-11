C'è rammarico da parte del Napoli per il risultato emerso al triplice fischio della gara contro il Verona. L'1-1 casalingo riporta alla mente il pareggio dello scorso anno che costò la zona Champions alla squadra allora guidata da Gattuso. Di fronte ieri c'era chiaramente un'altra squadra, con più motivazioni. Però ancheUn peccato, certo, perché gli azzurri potevano ritrovare la vetta solitaria. Adesso che ci sia stato un avversario molto ostico, qualche episodio arbitrale discutibile o la condizione non eccellente di alcuni giocatori poco cambia. Il Napoli deve pensare in positivo, al fatto che guarda tutti dall'alto sia in Serie A che in Europa League.- Ieri il gol del pareggio lo ha siglato proprio lui, il giocatore che oramai ti aspetti. Sì, perché il suo rendimento è notevole,Come ha sottolineato più volte il suo agente "sembra che più giochi e meno si stanchi, non accusa la fatica nonostante sia sempre in campo". E in effettiL'unico a non aver saltato neanche un secondo di queste 16 partite tra campionato ed Europa League. Fino al match contro il Verona divideva questo primato con Koulibaly, ma il senegalese era squalificato e così Di Lorenzo è di fatto il calciatore più impiegato da Luciano Spalletti nell'avvio di stagione.Complice l'infortunio di Florenzi,Grande spinta ma soprattutto crescita esponenziale in quanto a struttura fisica, fase difensiva e consapevolezza nei propri mezzi. Arrivato in punta di piedi nel 2019, ha saputo farsi largo sempre più, fino a conquistare in pochissimo tempo il posto da titolare sulla fascia destra, nonostante la presenza di un punto di riferimento come Hysaj. Nel suo primo anno (2019/20) "da partenopeo" ha collezionato 46 presenze, di cui 3 gol e 7 assist, confermandosi e migliorando l'anno successivo (2020/21) con 49 presenze, 4 gol e 8 assist.- Se Di Lorenzo continua così bisognerà utilizzare il "metodo Spalletti" che il tecnico toscano ha citato quest'estate, ovveroL'ex Empoli è nel pieno della sua maturità calcistica, a 28 anni continua a migliorare e i grandi club iniziano ad accorgersene.Il Napoli lo ha portato ai piedi del Vesuvio per circa 10 milioni di euro eDe Laurentiis è riuscito a blindarlo dopo l'Europeo facendogli firmare un contratto che lo legherà al club azzurro fino al 2026. La sua importanza nel progetto napoletano è sotto gli occhi di tutti. Di Lorenzo è un insostituibile,e con un rendimento del genereSoprattutto il sogno più grande,