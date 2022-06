Nell'ultima stagione il Bodo Glimt si è messo fortemente in mostra in Conference League. Specialmente contro la Roma nella fase a gironi. Tra i protagonisti c'è Ola Solbakken, esterno offensivo norvegese classe '98.



Proprio i giallorossi lo seguono da tempo. Ora, però, potrebbe arrivare lo sgambetto da parte del Napoli. Secondo quanto riporta Il Mattino, ci sono stati contatti tra il club partenopeo e il Bodo Glimt, che potrebbe aprire una corsia preferenziale agli azzurri. Solbakken andrà in scadenza il prossimo 31 dicembre e potrebbe arrivare a Napoli per circa 2,5 milioni di euro firmando un quinquennale. Adesso De Laurentiis attende una risposta dalla società norvegese.