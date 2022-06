Il Napoli ha diversi giocatori il cui futuro è tutto da definire. Tra questi c'è Adam Ounas, che non rientra proprio tra le primissime scelte di Spalletti e si cerca una sistemazione per fare cassa e liberare uno slot nel reparto offensivo. Magari per poter accelerare nella trattativa con Deulofeu.



Bisognerà trovare una nuova squadra per Ounas. Potrebbe restare anche in Italia, precisamente in Campania. Secondo quanto raccontato da Il Mattino ecco spuntare l'interesse della Salernitana. Ounas piace molto al patron dei granata, Danilo Iervolino, e non è da escludere un approccio concreto nei prossimi giorni.