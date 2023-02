Il Napoli continua a vincere, come ha fatto senza troppi problemi sabato scorso a Empoli. Dopo la giornata di riposo concessa ieri da Spalletti, la squadra oggi è tornata in campo a Castel Volturno per preparare la prossima sfida, quella di venerdì contro la Lazio. Ecco il report dell'allenamento:



La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato in campo dove ha svolto lavoro di potenza aerobica. Di seguito esercitazione finalizzata al possesso palla e partita a campo ridotto. Raspadori ha svolto terapie. Di Lorenzo non ha partecipato alla seduta per permesso familiare.