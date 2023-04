Due giorni di riposo per il Napoli dopo la vittoria di Torino contro la Juventus. Oggi la squadra di nuovo in campo per l'allenamento al Konami Training Center di Castel Volturno. Ecco il report della sessione mattutina con le ultime sugli infortunati:



Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione. Successivamente la squadra è stata impegnata in lavoro di potenza aerobica. Chiusura di seduta con partita a campo ridotto. Mario Rui ha effettuato terapie. Politano ha fatto piscina e terapie. Simeone ha svolto l'intera seduta in gruppo.