Kvara-mania. Se bisogna scegliere un uomo copertina nell'inizio di stagione del Napoli è sicuramente il faccione sorridente del georgiano. Giuntoli in estate ha investimento 10 milioni per portarlo in Italia, un pacco regalo con tanto di fiocco. Già, ma dietro di lui c'è una squadra che lotta, corre e segna. Uno per tutti, tutti per Spalletti. In pochi mesi ha creato una macchina perfetta: primo posto con l'Atalanta e miglior attacco del campionato (18 gol), il settimo in Europa.- Lì su ci si diverte eccome, perché anche senza Osimhen Spalletti è riuscito a risolvere il problema del gol. Non c'è Victor? Ci pensano gli altri a segnare.. Qualche fantallenatore, forse, ma lì davanti la squadra viaggia che è una bellezza. Anche senza il nigeriano.è il capocannoniere della squadra con 5 reti e il primo marcatore stagionale: al debutto contro il Verona ci aveva messo poco più di mezz'ora per presentarsi. Un primo squillo, nella seconda giornata ne arriveranno altri due contro il Monza. Gli stessi gol cheha fatto nell'ultima giornata contro il Torino; sono tre compresa anche la rete in Champions col Liverpool. Già superato il suo record di reti personale. E ancora: 3 gol Politano e Zielinski, 2 Kim, Simeone, Raspadori e Osimhen e una rete a testa per Lobotka, Elmas e Ndombelé. 25 reti stagionali, 11 marcatori e un sorriso grande così, il Napoli