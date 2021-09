al quale si aggiunge una trasferta di livello come quella di Leicester dove gli azzurri hanno imposto il proprio gioco ma non sono andati oltre il 2-2 in Europa League. Ma in Italia c'è una squadra che conduce, che detta le regole del gioco. E questa è proprio il Napoli che questa sera è chiamato a rispondere al successo del Milan ieri in trasferta contro lo Spezia. In caso di vittoria il club partenopeo troverebbe nuovamente il primato, staccando di due lunghezze i rossoneri. E sulla carta è un impegno assolutamente alla portata, vista la grande differenza di valori e le sensazioni che sta trasmettendo questo Napoli, ovvero di continua superiorità non solo tecnica e tattica ma anche mentale, consapevole delle proprie forze e delle possibilità di dominare qualsiasi avversario.Il Maradona non è come una volta quando 50 mila persone riempivano la struttura rendendo lo stadio di Fuorigrotta una vera bolgia.Loro rappresentano il cuore del tifo, organizzano i cori, regalano il colpo d'occhio e d'orecchio. Eppure al Maradona non vogliono metterci piede.che sanziona ogni tipo di libertà, con una raffica diche ha colpito chi non ha rispettato il proprio posto, chi ha sventolato una bandiera, chi si è fermato qualche minuto in più presso le vie di fuga della struttura. Regolamento e di conseguenza problema che nasce nell'estate del 2019, quando venne ristrutturato il vecchio San Paolo in vista delle Universiadi, installando delle telecamere all'avanguardia per il riconoscimento facciale.- Di tifosi napoletani a Napoli ce ne sono veramente tanti e gli stessi hanno sempre riempito lo stadio, anteponendo le gare della propria squadra a qualsiasi altro tipo di impegno, perchéLa questione dei posti vuoti, quindi, non riguarda solo i gruppi organizzati, ma una buona fetta di sostenitori. La squadra di Spalletti oggi vince, diverte ed occupa la prima posizione in classifica ma nonostante tuttoLa Curva B ​inferiore ha ancora disponibilità media, così come la Tribuna Posillipo e la Tribuna Nisida. Ultimi posti per il settore Distinti.- La capienza oggi è ridotta al 50% ma comunque lo stadio del Napoli non si riempie completamente. C'è preoccupazione pensando a quando la riapertura sarà al 100% e il rischio di vedere un 'Maradona' semivuoto diventa concreto. Eppure c'erano altri tempi, altre emozioni quando addiritturaVent'anni fa i supporters partenopei sarebbero stati disposti a tutto pur di assistere da vicino ai match della propria squadra. Vanno comunque analizzati tutti i problemi, a partire dalle sopracitate multe che colpiscono chiunque, passando per la possibilità di assistere agli incontri da casa, fino all'ostacolo più grande, quello dei prezzi dei biglietti: se, oggi la situazione è cambiata radicalmente. Infatti si parte danon proprio dei prezzi popolari. Una cosa è certa, questo Napoli così travolgente ed entusiasmante ha bisogno dei suoi sostenitori.In vista di Fiorentina-Napoli, che andrà in scena domenica 3 ottobre, i biglietti del settore ospiti sono stati letteralmente polverizzati in pochissime ore. Se gli azzurri vogliono continuare su questa scia