La questione più intricata in casa Napoli degli ultimi mesi è quella di Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano in seguito allo scontro con Skriniar dello scorso 21 novembre è stato operato al volto e il suo rientro in campo è oramai imminente.



Osimhen prenderà parte alla Coppa d'Africa con la sua Nigeria, in attesa comunque del controllo di venerdì in Italia. Oggi il Corriere dello Sport svela un retroscena: il Napoli ha cercato una mediazione con la Federazione nigeriana per non perdere completamente il giocatore tenendolo a disposizione di Spalletti per la partita contro la Juve del 6 gennaio. In quel modo lo restituirebbe in tempo alla Nigeria per l'esordio in Coppa d'Africa previsto l'11 gennaio contro l'Egitto. Difficile, però, che si possa realizzare quest'idea, anche per motivi logistici e burocratici.