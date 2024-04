Il Napoli vuole rimanere agganciato al treno Champions: contro l’Empoli Calzona si affida al solito Osimhen

52 minuti fa



Dimenticare il mezzo passo falso in casa contro il Frosinone e tornare a vincere per sognare la Champions League. Il Napoli di Calzona sfida un Empoli, reduce da cinque sconfitte in sei gare di campionato, ma capace di battere gli azzurri quattro volte negli ultimi sei precedenti. Tuttavia, l’ultima sfida al Castellani è stata vinta dai campioni d’Italia in carica, favoriti anche sabato a 1,68 contro il segno «1» che oscilla tra 4,70 e 4,80. Nel mezzo, a 3,95, il pareggio assente dal settembre 2015. Le due formazioni hanno collezionato tre No Goal in altrettante sfide da novembre 2022 in avanti, opzione in svantaggio a 2,02, sul Goal visto a 1,72, mentre per il risultato esatto è in pole l’1-1 a 6,40, seguito dallo 0-2, come la scorsa stagione a 7, mentre il 3-2 dell’ultima vittoria toscana in campionato si gioca a 23. Nella sfida del febbraio 2023 andò in gol Victor Osimhen, a segno 6 volte dall’avvento di Calzona: un altro timbro del nigeriano si attesta a 2,10, sale a 4 l’ex Piotr Zielinski, mentre Viktor Kovalenko, match-winner al “Maradona”, paga 6 volte la posta.