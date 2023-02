oggi la squadra di Luciano Spalletti appare veramente impossibile da affrontare. Anche in inferiorità numerica a Empoli non ha mai mostrato segnali di debolezza, anzi sembrava che non fosse cambiato nulla dopo l'espulsione di Mario Rui. Un gruppo che viaggia nella stessa direzione e che a giugno - salvo catastrofi incredibili -. Spalletti però vuole che il suo Napoli continui a lavorare con gli occhiali da fabbro, ovvero senza guardarsi indietro, di lato e oltre la partita in programma, solo focalizzati sul presente.- Con il duro lavoro questo è diventato il Napoli degli invincibili. O quasi (solo l'Inter ha saputo fermare la squadra di Spalletti). Ben 65 punti, 21 vittorie su 24, 58 gol messi a segno (una media di 2,4 a partita) e appena 15 subiti. Ciò che fa più impressione è il divario rispetto alle inseguitrici già nel mese di febbraio, dato che- È una marcia pazzesca quella dei partenopei che dopo il ko contro l'Inter non hanno mostrato più punti deboli in campionato.l'ultima volta ci era riuscito Maradona. Ma può entrare anche nella storia della Serie A puntando forte su due obiettivi. Il primo, estremamente alla portata, è quello di essereC'è nel mirino anche il record di punti nella singola annata:Ne mancano ancora 37 per eguagliare i bianconeri con 42 a disposizione. Visto il rendimento, la mentalità e l'infallibilità del Napoli di Spalletti si può assolutamente pensare che venga riscritta la storia del nostro campionato.