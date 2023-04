, per gli amici "il Nazza”, è il capo criminale del quartiere di Milano della Barona e negli ultimi anni aveva messo nel mirino le Curve di Inter e Milan. Inutile sottolineare i contatti stretti con la malavita organizzata, con il narco-trafficante siciliano Carlo Zacco e con Salvatore Barbaro, condannato per ’ndrangheta, su tutti. E sì, come riportato da Il Fatto Quotidiano Calajò è uno che,E secondo gli inquirenti potrebbe esserci lui dietro, ex-capo della Curva Nord dell'Inter ucciso a sangue freddo lo scorso 29 ottobre 2022.In questi giorni, tra cui il figlio e il nipote del Calajò. Il Nazza è stato invece fermato per associazione finalizzata al traffico di droga, in un fascicolo parallelo coordinato sempre dai pm Francesco De Tommasi e Gianluca Prisco. Oltre a lui sono stati arrestati i suoi più fidati collaboratori fra cui Massimiliano Mazzanti detto “spara spara”.avesse fatto pressione sui reggenti della Curva Nord interista e da qui nacquero i rapporti tesi con Boiocchi. Nelle intercettazioni emergono minacce pesanti verso Boiocchi:(...) a questo infame (…), lo sequestriamo, lo anestetizziamo, lo portiamo nell’orto e lo sotterriamo”, e verso l’attuale capo della Nord Andrea Beretta: “anzi rimane vivo e gli dico: portami due milioni domani (...) se no (…) fai la stessa fine tu (…) perché sei un infame tu e tutti quelli della curva (...). Siete una massa di (...) voi dell’inter (…) siete vivi per miracolo”.Ma il Nazza aveva progettato di mettere le mani anche sulla curva Sud quella del Milan. Era arrivato al punto digià condannato in Appello per traffico di droga.e qui interviene prima Calajò: "Ti dico la verità (…) vado a sparare prima a Giancarlo e poi a Cataldo" e poi il figlio: "Datemi l’indirizzo lo faccio, mi metto il casco integrale e me lo faccio a Cataldo (…). Gli sparo in faccia”.