Quel che conta del giorno: i fatti salienti di oggi, calcio a parte.. Ma prima ancora che ce lo dica un Tg, la scelta concreta su cosa fare o non fare a Natale è di ciascuno di noi. E l'alternativa è semplice e secca: Natale senza vacanze o...Natale come non ci fosse un domani. Ma,- Viva le piste, abbasso lo shopping.. Cioè aperte a chiunque abbia voglia di autodichiararsi tale. Con totale slalom tra i paletti della coerenza,Hanno passato giorni a invocare libertà di shopping e aperitivi come ricostituenti dell'economia. Quanto alla "mediazione", l'unico con cui trattare sarebbe coronavirus, ma lui non tratta.Muoiono solo i già deboli e gli sfigati. Muoiono quelli che avevano ancora poco da vivere, mozziconi umani alla scadenza. Dunque perché darsi tanta pena e danneggiare i sani e puri curandosi della zavorra socio-economica-anagrafica? Lo mugugnano in tanti, in troppi. Ancora la banalità abbagliante del male profondo.: assemblea perfetta se l'obiettivo è spartire, pessima se la missione è investire.- Oggi, sistemi informatici governativi permettendo,Sospetto e dubbio che saranno meccanismi farraginosi e complicati al punto di far venir voglia di rinunciare.- Maradona morto per crisi astinenza, Maradona morto perché una settimana prima...Maradona abbandonato dal medico...Maradona infermiera rivela...Dubbi, misteri, fantasie.: è morto davvero o è andato a trovare Elvis?