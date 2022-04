Modelle, influencer e fashion blogger. Quante sono oggi? Tante, tantissime. Ma tra mille personaggi dell'ultima ora che spuntano sul web, ci sono quelle icone della tv che non passano mai di moda. Tra loro c'è Alessia Marcuzzi, da sempre legata al mondo del calcio per via dei suoi ex: prima Simone Inzaghi, poi l'ex portiere del Chelsea Carlo Cudicini col quale la Marcuzzi ricorda, in particolare, una scena piccante sull'aereo insieme a lui, come ha raccontato la stessa protagonista. Vecchi ricordi si mixano con il new look di Alessia, che nell'ultimo post Instagram ha mostrato la sua versione riccia. Tanti like e commenti, tra i quali c'è anche quello della sua amica Elisabetta Canalis: due emoticon con il fuoco, per avvicinarsi a un'estate... bollente.



