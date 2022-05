Il Newcastle fa sul serio per Lucas Paquetà. Secondo quanto riportato da The Times, il club inglese è pronto a mettere sul piatto ben 59 milioni di euro per arrivare all'ex Milan, attualmente in forza al Lione. Per i francesi si tratterebbe di un'importante plusvalenza, considerando che il trequartista fu acquistato per soli 20 milioni di euro nel mercato estivo 2020.