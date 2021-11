Il Newcastle vuole sfruttare il caos che regna in casa del Manchester United per riuscire a ingaggiare Donny Van de Beek e non solo. Secondo i media inglesi la squadra del fondo saudita sarebbe disposta a spendere 25 milioni di sterline per portare già a gennaio l'ex Ajax. Van de Beek non è l'unico obiettivo per rinforzare i Magpies, l'altro calciatore dei Red Devils è Jesse Lingard. L'esterno inglese è molto apprezzato del tecnico Howe e sarebbe un rinforzo di qualità per aiutare la squadra a risalire la classifica.