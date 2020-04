Una vita passata in Ucraina con le maglie di Metalist Kharkiv e Shakhtar Donetsk, con più di 50 gol messi a referto. Taison si sente pronto per mettersi in gioco in un campionato più competitivo e ha messo l'Italia in cima alla lista delle preferenze. Ha sfiorato il Milan la scorsa estate, potrebbe andare alla Roma in questa. Perché Fonseca ha fatto il suo nome per rinforzare la batteria degli esterni offensivi. Tutti i dettagli nel nostro focus video: