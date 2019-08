Gentile Procuratore,sono uno juventino, tifoso e azionista, preoccupato per il non-mercato in uscita della Juve. Chiedo: come si fa a non riuscire a vendere nessuno? Abbiamo dei doppioni e basta. E' mai possibile che Paratici non riesca a vendere nessuno, tipo Higuain e Dybala...? Non ci servono! Vogliamo una punta vera e importante, anche Icardi andrebbe bene nonostante abbia indossato la maglia neroazzurra per diversi anni. Lui vuole la Juve e allora che si vendano i resti dei campioni che abbiamo...Che la Juve faccia cassa vendendo i propri "gioielli" perché tanto non tutti potranno essere schierati in Champions League e, pertanto, che senso avrebbe tenersi dei panchinari di lusso "utili" solo per il campionato?La lista, che deve comprendere un massimo di 25 calciatori da presentare alla Uefa per la partecipazione alla Champions League, non può certamente vedere inclusi tutti i calciatori della Juventus peraltro molto ben retribuiti (per es. Matuidi 4 milioni netti per un altro anno!)., ma tra i papabili non so se rientreranno; è più probabile che possano subire questo destino Blaise Matuidi e Mario Mandzukic.Quando sarà possibile saperlo?, data di chiusura del mercato in Italia, dato che la lista-Champions va presentata alla UEFA entro martedì 3 settembre dopo l'avvallo della FIGC.Ricordando che Sarri è stato chiamato dalla famiglia Agnelli per essere un condottiero vincente anche in Europa, la scelta dei calciatori da schierare in lista non sarà certamente agevole proprio perché le vicende del mercato stanno condizionando la composizione stessa della rosa di Champions League!Ora passo la palla agli utenti dila Juventus di chi potrà fare a meno in Champions League e di chi, invece, potrebbe aver bisogno?Per scrivere all'Avvocato Cataliotti utilizza lo spazio dedicato ai commenti, oppure vai su www.footballworkshop.it