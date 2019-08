Da sabato a martedì con una domenica di pausa. Fabio Paratici si è intrattenuto a lungo con la dirigenza del Barcellona. E si è parlato di tanti giocatori, tantissimi. Comune la volontà di arrivare a un affare che potesse aiutare le esigenze di entrambi i club, anche (non solo) di bilancio. Complicato trovare un equilibrio che potesse andare bene a tutti. Si è partiti da Daniele Rugani, si è passati per Ivan Rakitic ed Emre Can, Luis Suarez e Gonzalo Higuain, Ousmane Dembelé e Paulo Dybala, l'elenco forse non si ferma nemmeno qui. Poi una quadra sembra essere stata raggiunta attraverso un altro scambio, l'ennesimo di questo mercato: Juan Miranda può passare alla Juve, Mario Mandzukic diventare blaugrana.



LO SCAMBIO – Valutazioni ancora da definire, per quanto riguarda il cartellino. Più vicino ai 10 milioni quello di Miranda, orientato verso i 15 quello di Mandzukic. Più o meno dettagli, che tra Torino e Barcellona si confida di definire in non troppo tempo. Ora si passa la palla ai giocatori. Vicino l'ok di Miranda, quello definitivo. L'esterno classe 2000 avrebbe già detto sì alla Juve da qualche giorno, anche in questo senso si può leggere la frenata nei confronti di Schalke 04 e, soprattutto, Olympique Marsiglia. Non sembra impossibile, anzi, nemmeno un'intesa tra Mandzukic e il Barcellona, club che consentirebbe al croato di restare ai livelli sperati e ambiti anche nella prossima stagione. E se il Manchester United è saltato all'ultimo per il poco tempo che Mandzukic avrebbe avuto per prendere e riprendere questa decisione, il Barcellona gli permetterebbe di lasciare la Juve senza rimpianti. Anche perché ad oggi resta lui, insieme a Rugani e Blaise Matuidi, il principale indiziato a restare fuori dalla Champions. Che potrebbe puntare a giocare e vincere col Barcellona. Si tratta, questa volta con ottimismo. E se con tutto quello di cui si è discusso lo scambio Miranda-Mandzukic può sembrar poco, a bilancio questa mossa influirà invece parecchio.