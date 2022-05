Che sia arrivato il momento dei Tricky Trees? Il Nottingham Forest manca in Premier League da ben 23 stagioni ed ora è in finale dei playoff di Championship, dopo aver battuto ai rigori lo Sheffield United al termine di una doppia sfida bellissimaChissà che non sia arrivato il momento per la squadra che fu grande col compianto Brian Clough di tornare nella massima serie inglese.Una società storica come il Nottingham Forest manca ormai da troppo tempo in Premier League. Più precisamente dalla stagione 1998-99, quando si piazzò all’ultimo posto e retrocesse in Championship. Da quell’annata i Reds non si sono più ripresi, tanto che nel 2005 addirittura retrocedono in League One. Ritornano in Championship nel 2008 grazie ad un secondo posto e poi rimangono nel limbo per anni, ad eccezione di due stagioni (2009-10 e 2010-11), dove si qualificano per i playoff, in cui però non riescono ad arrivare in finale. Dopo 11 anni vedono la luce: riescono nuovamente a conquistarsi una possibilità di tornare nella massima lega inglese.Dopo una pessima stagione 2020/21 conclusa al 17º posto, la squadra di Nottingham quest’anno si piazza in 4ª posizione, alle spalle proprio dei suoi prossimi avversari. Non partono benissimo in campionato, tanto che racimolano solamente 8 punti nelle prime 10 partite. Poi la squadra di Steve Cooper inizia ad ingranare e, trascinata anche dalle grandi prestazioni del gallese Brennan Johnson (capocannoniere della regular season con 16 gol e anche miglior assist man con 9 passaggi decisivi) riesce a qualificarsi per i play off di Championship.Nella semifinale incontra lo Sheffield United. Vincono la prima gara i Reds per 1-2 in trasferta, grazie alle reti di Colback e Johnson, mentre nella gara di ritorno i Blades pareggiano nella doppia sfida e vincono 1-2 (ancora rete di Johnson per il Forest) nei 90 minuti portando così la gara ai supplementari e poi ai rigori. Qui il portiere del Forest Samba regala il pass per la finale playoff, parando 3 calci di rigore. L’appuntamento con la storia ora è il 29 maggio alle 17:30, a Wembley.