Leonardo vuole puntare per davvero sull’argentino, e ha già informato il club bianconero: Mauro non è stato preso per fungere da figurina o pedina di scambio. Messaggio afferrato: Paratici continuerà a monitorare la situazione, aspettando magari la prossima estate, quando non sarà necessario versare all’Inter i 15 milioni della già citata clausola (scade nel 2021).è un profilo che intriga, ma c’è distanza con il. Inoltre, il brasiliano ha da poco compiuto 18 anni: ancora pochi per raccogliere da solo un’eredità pesante come quella di Higuain. Anche per questo,. Il tecnico stima molto l’attaccante, che ha avuto modo di conoscere a Napoli. Sa segnare in tutti i modi, di tesa, di potenza, di precisione. E poi, ancor più importante, è capace di fare lavoro sporco, di dialogare bene con i compagni di reparto e sacrificarsi per loro. L’ideale, insomma, per affiancare Dybala e un accentratore come Ronaldo.Sarri scelse Milik ai tempi dell’Ajax e lo convinse a prendere il posto di Higuain in azzurro. Ora l’allenatore sta lavorando nella stessa direzione, con l’aiuto di Fabio Paratici. Il Napoli non ha chiuso ad una cessione alla Juve, anzi., che a questa cifra non arriverà, quantomeno non con solo cash. Il polacco ha il contratto in scadenza a giugno 2021, e il rinnovo è possibilità sempre più lontana. In settimana il Napoli avrà un colloquio in videoconferenza con David Pantak, l’agente del giocatore, che esporrà la volontà del ragazzo. Poi, bisognerà aspettare.