- la cui unica nota stonata è l'infortunio occorso a Van de Beek -. Quinto successo nelle ultime sei partite di Premier League – l’ultima sconfitta si registra lo scorso 6 novembre per merito dell’Aston Villa -, decimo risultato utile negli ultimi undici incontri in tutte le competizioni.– 3-0 al Nottingham ed 1-0 al Wolverhampton, prima del trionfo di oggi – che hanno un fattore comune di assoluto valore. Dper la seconda volta in stagione – dopo gli ultimi tre match del girone di Europa League - l’estremo difensore dei Red Devils ha chiuso con un clean sheet in tre occasioni consecutive.– un solo gol subito negli ultimi quattro impegni in Premier -A segno anche nella sfida odierna ma soprattutto decisivo nello scorso incontro contro il Wolverhampton dove, pur subentrando dalla panchina – escluso dagli 11 titolari per motivi disciplinari – ha spaccato in due l’incontro con una magia, caricandosi la squadra sulle spalle e portando il Manchester al successo. Il talento inglese aveva messo la sua firma anche nella vittoria per 3-0 contro il Nottingham Forest – match nel quale ha siglato anche l’assist per il 2-0 di Martial -.. I Red Devils sono pronti a blindarlo a lungo termine, dopo avergli unilateralmente prolungato l’accordo per un’altra stagione, sino al 2024.. L’argentino ha dato prova della sua classe quest’oggi, fornendo un assist al bacio a Luke Shaw per la rete del 2-0. Il gol negatogli dal palo al 79’ sarebbe stata la ciliegina sulla torta di una prestazione eccellente. Ma il classe 2004, ancor prima della sosta dei Mondiali, era stato decisivo con il gol vittoria contro il Fulham.. I Red Devils stanno dimostrando, ogni partita che passa, di non aver bisogno del fenomeno portoghese – ormai ricoperto d’oro dall’Al-Nassr e dall’intero sistema calcio saudita -. Il 5 volte Pallone d'Oro fa parte del passato, come più volte sottolineato da ten Hag stesso: "Erano parole inaccettabili per una società, Cristiano conosceva le conseguenze.visto l'accentramento, sotto il punto di vista del gioco, di cui Ronaldo ha bisogno. Un accentramento che ben poco si sposava con il gioco di Ten Hag, capace anzi di risaltare, nuovamente, i suoi migliori giocatori.– nazionale inclusa – ed anche oggi ha fornito l’ennesimo assist della sua stagione – il quinto tra tutte le competizioni -.. Solido, roccioso, inarrestabile in ogni zona della mediana. Se in più mette a referto anche una marcatura, il gioco è fatto. L’ultimo, ma non per merito, ad essere stato rigenerato dalla partenza di Ronaldo e dalla cura Ten Hag è– complici anche le sirene della Juventus, da tempo sulle tracce del lusitano - dopo il prolungamento annuale automatico., a pari merito con la sorpresa Newcastle ed