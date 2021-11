Si aggiunge un altro nome alla lista degli esterni seguiti dal Barcellona per rinforzare l'attacco a gennaio. Dopo l'accostamento di Salah, Sterling e Lingard, il nuovo nome sulla lista dei Blaugrana è quello di Kingsley Coman del Bayern Monaco, come riporta Sport. L'esterno francese, 25 anni ex Juventus, ha chiesto la cessione già in estate ma non è stato accontentato e ora con il contratto in scadenza nel 2023 vuole lasciare la Bavaria e non rinnovare con il Bayern.