, la holding controllata dal fondo Abu Dhabi United Group, proprietaria, tra le altre, del Manchester City. In città c’è fermento per un futuro che si prospetta carico di aspettative, e soprattutto, con l’obiettivo promozione in Serie A che riempie i pensieri dei tifosi. Ma. Le regole UEFA, infatti, sono severe per quanto riguarda le “multiproprietà”. Vediamo nel dettaglio.– L’articolo numero 5 del regolamento UEFA, al comma 1 recita in sintesi: “Ma, secondo quanto riferisce il sito Calcio&Finanza,, e cioè che, “questo articolo non è applicabile se uno dei casi elencati al paragrafo 5.01 si verifica tra un club qualificato alla fase ai gironi della Champions League e uno qualificato a qualsiasi fase della Conference League”. In sintesi,Ovviamente il problema non si porrebbe se il fondo dello sceicco Mansour decidesse di vendere la società Palermo, così da venir meno l’influenza descritta dal massimo organismo calcistico europeo nel suo articolo. Ipotesi remota, al momento.Insomma, un intreccio di situazioni., entrambi controllate dal colosso Red Bull,per capire se ci potessero essere delle violazioni della regola in questione.Eppure, se oggi andiamo a vedere chi è il proprietario della squadra, emerge solo un nome: Red Bull. Vicenda intricata, e dopo il via libera da parte dell’UEFA, Lipsia e Salisburgo arrivarono persino a sfidarsi in Europa League, nella stagione 2018-2019.– In qualsiasi caso,: adesso c’è da pensare al prossimo campionato di Serie B, che sarà probabilmente quello con più squadre attrezzate per la promozione degli ultimi anni: Cagliari, Genoa, Venezia, Bari, Brescia, Pisa, Como e Benevento daranno filo da torcere ai rosanero. Per pensare all’Europa c’è tempo.