Gli stessi che pochi giorni fa contestavano anche con il silenzio, adesso cantano per la vittoria della Roma che guarda la classifica e scopre che in fondo la zona Champions non è così lontana. Un primo tempo anonimo, un secondo in crescendo, ma soprattutto la consapevolezza di avere un organico ricco e anagraficamente elettrizzante. La vecchia guardia, forse, non è proprio il massimo della vita, ma quante squadre hanno gente com Zaniolo, Under, Kluivert e soprattutto Pellegrini, recuperato ufficialmente nella campagna di Parma?



Il piano di D’Aversa era chiaro nella sua ovvietà: sfruttare le debolezze congenite della difesa romanista con la velocità teoricamente letale di Gervinho, salutato affettuosamente dai suoi ex compagni di squadra. L’assenza imprevista e in qualche modo misteriosa di Inglese ha dato spazio a Siligardi, protagonista di una delle poche azioni pericolose del primo tempo: il corridoio era quello, ma Olsen ha trovato il guizzo del miracolo rispedendo al mittente l’ennesima botta di nostalgia per Alisson. La Roma, ancora una volta abulica e inconsistente, ha recuperato Dzeko, retrocedendo nuovamente Schick in panchina



Confermata la linea giovane con Under e Kluivert sulle fasce e Zaniolo trequartista. Come spesso accade dopo le beatificazioni, il nuovo Totti ha faticato a trovare le misure. Ma sul suo valore sono pronto a scommettere cifre importanti.



Dopo un tempo da dimenticare, con una sola palla buona per Kluivert, la Roma ha cominciato a ruminare un calcio più massiccio ed efficace trovando il gol al minuto 58 con l’ennesima azione da calcio inattivo. Un corner battuto egregiamente da Under ha trovato la testa di Cristante, non nuovo a imprese del genere. Un acquisto forse troppo sottovalutato. Il Parma ha inserito Ceravolo, un attaccante in più proprio mentre la Roma perdeva Manolas, vittima dell’ennesimo acciacco. Dzeko si è mangiato il 2-0 non sfruttando a dovere l’assist di Kluivert ma le differenze di qualità sono state sempre più evidenti. Pellegrini, appena entrato al poso di Zaniolo, ha confezionato la palla giusta per Under, che ha messo la sua firma sul gol dopo aver disegnato l’assist del primo centro.



Solo Roma, fino all’ultimo fischio e porta finalmente inviolata come non accadeva da una vita.





IL TABELLINO



Parma-Roma 0-2 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 13’st Cristante, 30’st Under



Assist: 13’st Under, 30’st Lo.Pellegrini



Ammoniti: 45’ Kolarov, 22’st Barillà



Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Deiola, Stulac, Barillà (36’st Di Gaudio); Gervinho, Biabiany (24’st Sprocati),



Siligardi (16’st Ceravolo).

All. D’Aversa.



Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas (15′st Jesus), Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo (29’st Lo. Pellegrini), Kluivert;



Dzeko (37’st Schick).

All.: Di Francesco.



Arbitro: Manganiello