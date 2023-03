Momenti di grande apprensione domenica pomeriggio al campo sportivo di Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca, dove si stava svolgendo la partita di calcio fra i padroni di casa e il Barga, valida per la 24. giornata del campionato dilettantistico di Seconda categoria, girone B.



Come riferisce il Corriere fiorentino, quando mancavano circa 20 minuti al termine della gara, infatti, il padre dell’arbitro – che stava assistendo alla gara in mezzo al pubblico – ha accusato un malore improvviso, accasciandosi a terra.



Immediate sono scattate le operazioni di soccorso, grazie anche alla presenza di un defibrillatore presente all’interno dell’impianto.



Il giovane direttore di gara – della sezione di Pisa – si chiama Luca Martelli, 20 anni, ed è di Migliarino Pisano, frazione del comune pisano di Vecchiano. Appena si è accorto che stava accadendo qualcosa di strano ha subito interrotto la partita e, non appena compreso chi fosse la persona colpita dal malore, ha seguito da vicino le prime cure prestate al genitore.



L’uomo, Alessandro Martelli (51 anni), è stato poi trasportato in codice rosso all’ospedale San Luca di Lucca, in modo da essere sottoposto a maggiori accertamenti.



La partita è stata sospesa definitivamente e verrà recuperata in seguito.