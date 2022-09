Bernardo Silva è rimasto al Manchester City nonostante la corte del Barcellona. Il padre del portoghese, Paulo, spiega a Football Talks: "Quando sono arrivate le offerte per mio figlio non era più il momento giusto. Viviamo nel nostro Paese, a Lisbona, e viaggiamo quando necessario. Per raccontare questa estate ci sono state molte conversazioni, ma non c'era un'offerta concreta che abbiamo percepito in modo che la sua firma potesse essere fatta in tempo".