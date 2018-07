Corsa contro il tempo per provare a renderlo disponibile per i quarti di finale che il suo Uruguay giocherà contro la Francia, ma intanto si susseguono le voci su una possibile partenza di Edinson Cavani dal PSG. Intervenuto a Fox Sport Luis, il padre della punta, ha senza giri di parole ammesso che il Napoli è l'unica squadra in cui El Matador è stato felice: "L'unico club in cui Cavani è stato veramente felice e se stesso è stato il Napoli". Se sarà una dichiarazione d'amore fine a se stessa o meno lo scopriremo nelle prossime settimane.