Tra i nomi più chiacchierati in casa Napoli nell'ultimo periodo c'è quello di. Esterno offensivo classe '96 attualmente in forza al, ha importanti qualità, tipiche di un'ala brasiliana. Un giocatore del genere infiammerebbe il San Paolo di, ma c'è da andare molto cauti in una trattativa che concretamente ancora non è nata.- Ad entrare in gioco prepotentemente ci ha pensato il padre dello stessoche in questi giorni ha dichiarato:. L'entourage del giocatore apprezza Napoli come città ma anche come società, ne apprezza l'importanza, la rosa e la partecipazione da anni nelle competizioni europee.per il presidente si tratta di un calciatore importante e presto potrebbe nascere una trattativa concreta. Il club brasiliano ha voglia di far cassa con, guadagnando il più possibile dalla cessione. Il presidenteha raccontato deiPer portareai piedi del Vesuvio sembrava necessaria una proposta daMa a quanto pare, ora, non basta più. Lo stesso patron del club brasiliano ha fatto sapere sì di voler incassare una cifra utile per migliorare il bilancio.- Altro problema per l'arrivo dia Napoli è rappresentato dal ruolo occupato in mezzo al campo dal brasiliano. È infatti unstessa posizione in campo occupata daCapitano dele pedina fondamentale nello scacchiere disembra utopia vederlo seduto in panchina. In carrieraha giocato anche da seconda punta (ruolo non presente nel 4-3-3 di Gattuso) e come ala destra. Ma quest'ultima posizione non gioverebbe alle sue qualità. Ilpotrebbe presto intavolare una trattativa sia con l'agente del giocatore che con il presidente del. Ma, come abbiamo potuto constatare, le difficoltà non sarebbero poche.