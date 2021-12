Intervistato da A Bola, il padre di Sergej Milinkovic-Savic, Nikola, ha parlato del futuro del centrocampista della Lazio: "È cresciuto moltissimo in questi sette anni alla Lazio. Si parla sempre di una sua partenza, ma il presidente ha deciso di trattenerlo e lui è felice alla Lazio. Sarri? Non voglio dare giudizi sugli allenatori. Non è una Lazio così forte come lo è stata negli ultimi anni. Prima che scoppiasse la pandemia, la Lazio avrebbe potuto essere campione quell'anno, avrebbe dovuto approfittarne. Ora sta pagando l'adattamento a un nuovo sistema di gioco per via del cambio di allenatore, ma da ex calciatore e persona non voglio mai dare giudizi sulla qualità degli allenatori".